Чехия решила потребовать с России миллионы долларов компенсации из-за взрывов во Врбетице. Видео © ceskatelevize.cz

Чехия намерена потребовать у России около одного миллиарда крон (почти 47,5 миллиона долларов) компенсации из-за взрывов, случившихся на складах боеприпасов во Врбетице, в причастности к которым республика подозревает спецслужбы РФ. Об этом заявила министр финансов страны Алена Шиллерова.

"Наиболее подходящим решением вопроса является требование компенсации в соответствии с международным правом. Если мы пойдём путём, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займёт много времени", — сказала она в эфире Чешского телевидения.

Однако даже названная сумма может быть увеличена, если дополнительную компенсацию потребует пострадавший регион. При этом несколько чешских политиков уже отметили, что шансов получить деньги у страны немного.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

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