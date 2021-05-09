На 81-м году жизни скончался оператор Вадим Алисов, работавший с Гайдаем и Рязановым

Советский и российский кинооператор, народный артист России Вадим Алисов умер на 81-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ВГИКа.

"Вадима Валентиновича Алисова не стало", — приводит текст сообщения ТАСС.

После окончания школы Алисов попытался поступить во ВГИК, однако попытка вышла неудачной. С 1958 года работал на киностудии "Мосфильм" ассистентом оператора. Окончить операторский факультет Всероссийского государственного института кинематографии ему всё же удалось в 1977-м.

За свою профессиональную карьеру Алисов работал с Владимиром Нахабцевым, Леонидом Гайдаем, Владимиром Меньшовым, Эльдаром Рязановым и другими кинематографистами. Он был оператором многих легендарных картин, среди которых "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Ширли-мырли", "На Дерибасовской хорошая погода" и другие.

В 1992 году получил звание заслуженного деятеля искусств России, а в 2001-м — народного артиста. Также награждён орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и за многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Лайф сообщал о смерти актёра Олега Зорина. Артист до последних дней жизни служил в театре.

Авторы