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Под Львовом вандалы в ночь на 9 Мая разрушили памятник советским солдатам

На данный момент правоохранителям не удалось найти причастных к преступлению.

9 мая 2021, 18:17
<p>Фото © <a href="https://zaxid.net/na_lvivshhini_vandali_ponishhili_pamyatnik_radyanskim_soldatam_n1518644" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zaxid.net</a></p>

Фото © Zaxid.net

Неизвестные повредили памятник советским солдатам в городе Новый Роздол Львовской области. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции региона Светлана Добровольская.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, также решается вопрос правовой квалификации", — приводит её слова издание "Общественное".

Инцидент произошёл в ночь на 9 Мая. На кадрах с места событий видно, что вандалы разбили части наземной конструкции, посвящённой героям Великой Отечественной войны. На данный момент злоумышленников найти не удалось.

Фото © Zaxid.net

Фото © Zaxid.net

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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