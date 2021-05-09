Под Львовом вандалы в ночь на 9 Мая разрушили памятник советским солдатам

Инцидент произошёл в ночь на 9 Мая. На кадрах с места событий видно, что вандалы разбили части наземной конструкции, посвящённой героям Великой Отечественной войны. На данный момент злоумышленников найти не удалось.

Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве 16-летний националист зиганул перед ветераном, однако полиция не сразу составила на него протокол. А когда это всё же начали делать, правоохранители были вынуждены ждать ювенальную юстицию, так как парень несовершеннолетний.