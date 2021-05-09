Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в День Победы
Лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю 9 Мая, обсудили ситуацию на Украине и договорились о личной встрече.
Фото © ТАСС / Климентьев Михаил
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Отмечается, что в ходе беседы лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, а также обсудили график совместных мероприятий.
Кроме того, президенты выразили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских отношений. Также во время общения главы государств обсудили ситуацию в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, события на Украине и желание Незалежной вступить в НАТО. Путин и Лукашенко обменялись мнениями по внутренней ситуации в Белоруссии и России и договорились в ближайшее время встретиться и обсудить все проблемные вопросы лично.
Ранее Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём Победы. В телеграмме по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне белорусский лидер отметил, что эта дата имеет "судьбоносное значение" как для граждан республики, так и для жителей РФ.
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