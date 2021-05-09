Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в День Победы

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Отмечается, что в ходе беседы лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, а также обсудили график совместных мероприятий.

Кроме того, президенты выразили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских отношений. Также во время общения главы государств обсудили ситуацию в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, события на Украине и желание Незалежной вступить в НАТО. Путин и Лукашенко обменялись мнениями по внутренней ситуации в Белоруссии и России и договорились в ближайшее время встретиться и обсудить все проблемные вопросы лично.