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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в День Победы

Лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю 9 Мая, обсудили ситуацию на Украине и договорились о личной встрече.

9 мая 2021, 18:16
<p>Фото © ТАСС / Климентьев Михаил</p>

Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Отмечается, что в ходе беседы лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, а также обсудили график совместных мероприятий.

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Кроме того, президенты выразили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских отношений. Также во время общения главы государств обсудили ситуацию в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, события на Украине и желание Незалежной вступить в НАТО. Путин и Лукашенко обменялись мнениями по внутренней ситуации в Белоруссии и России и договорились в ближайшее время встретиться и обсудить все проблемные вопросы лично.

Ранее Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём Победы. В телеграмме по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне белорусский лидер отметил, что эта дата имеет "судьбоносное значение" как для граждан республики, так и для жителей РФ.

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Президент Сирии поздравил россиян с Днём Великой Победы

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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