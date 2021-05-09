Главный инфекционист США усомнился в правдивости официальной статистики смертей от ковида в стране
По его словам, с самого начала пандемии в Соединённых Штатах власти ведут неполный учёт летальных случаев.
Фото © Pexels
Реальное число смертей от коронавируса в США больше, чем указано в официальных данных. Об этом заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.
"Мы сообщали, что в CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) всё это время говорили, что, вероятнее всего, мы учитываем меньше, чем есть", — сказал он в эфире телеканала NBC.
Фаучи отметил, что все модели подсчёта количества скончавшихся могут ошибаться и показывать неточные данные. При этом он не сомневается, что с самого начала пандемии власти США ведут неполный учёт смертей.
По данным ВОЗ, от CoViD-19 в США скончалось 575 322 человека. Университет Джонса Хопкинса, суммирующий статистику федеральных и местных властей, сообщает о 581 651 смерти в Соединённых Штатах. При этом американский Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) со ссылкой на собственные подсчёты ранее сообщил, что в Америке случилось более 905 тысяч летальных исходов, связанных с ковидом.
Ранее эксперты предрекли жителям США отсутствие коллективного иммунитета к коронавирусу. По подсчётам газеты The New York Times, около 30% американцев сомневаются в необходимости делать прививку от ковида.
Коронавирус: Главное
Выбор редакции
Неудачно высадившиеся в Эстонии американские десантники загремели в больницу
Выживших после коронавируса в Индии добивает "чёрная плесень"
По Израилю выпустили две ракеты из сектора Газа
Сборная России по хоккею объявила расширенный состав для участия в Чешских играх
В России в честь 9 Мая прошла акция "Свет Победы"
Комментариев: 0