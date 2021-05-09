Праздничный салют в Москве: 12 тысяч залпов в честь Дня Победы. Видео © LiFE

В Москве в День Победы состоялся масштабный праздничный салют. Из 72 установок запущено около 12 тысяч фейерверков, их было более 70 видов. В столичном небе огнями даже нарисовали гигантский триколор.

Салют можно было наблюдать в парке Победы, на Лужнецкой набережной, в Лианозове, у Всероссийского выставочного центра, в Измайловском парке и в других местах. Запуск фейерверков сопровождался тремя десятками холостых залпов батареи пушек ЗиС-3 на Поклонной горе. Такие орудия применялись во время Великой Отечественной войны.

Также праздничные салюты были в Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле, других крупных городах России.

Ранее Лайф приводил полную речь Владимира Путина, который поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади. В числе прочего глава государства отметил, что 9 Мая было, есть и будет для России священным праздником.

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