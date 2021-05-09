По Израилю выпустили две ракеты из сектора Газа
Обстрел вёлся из подконтрольного палестинским радикалам района. Один из снарядов был сбит силами ПВО.
По Израилю выпустили две ракеты. Видео © Twitter / A_Yuzhakov / LocalFocus1
Палестинские радикалы запустили две ракеты по территории Израиля. Как сообщила армейская пресс-служба, пуск осуществлялся с территории сектора Газа. Одна из ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол".
"После сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги в городе Ашкелон и районах, граничащих с сектором Газа, информируем, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", — говорится в заявлении.
По данным государственного израильского радио Kan, пострадавших в результате обстрела нет.
Ранее сегодня Израиль нанёс удар по сектору Газа в ответ на пуск ракеты. Удар наносился с беспилотника, а целью дрона стал военный пост движения ХАМАС в южной части сектора.
Выбор редакции
Израиль нанёс удар по сектору Газа в ответ на пуск ракеты
Израиль нанёс ответный удар по объектам в секторе Газа и подвергся новой атаке
Главный инфекционист США усомнился в правдивости официальной статистики смертей от ковида в стране
Сборная России по хоккею объявила расширенный состав для участия в Чешских играх
В России в честь 9 Мая прошла акция "Свет Победы"
Комментариев: 0