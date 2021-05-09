По Израилю выпустили две ракеты из сектора Газа

По Израилю выпустили две ракеты. Видео © Twitter / A_Yuzhakov / LocalFocus1

Палестинские радикалы запустили две ракеты по территории Израиля. Как сообщила армейская пресс-служба, пуск осуществлялся с территории сектора Газа. Одна из ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

"После сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги в городе Ашкелон и районах, граничащих с сектором Газа, информируем, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", — говорится в заявлении.

По данным государственного израильского радио Kan, пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее сегодня Израиль нанёс удар по сектору Газа в ответ на пуск ракеты. Удар наносился с беспилотника, а целью дрона стал военный пост движения ХАМАС в южной части сектора.

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