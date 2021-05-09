В Самаре ветерана Великой Отечественной поздравили с 95-летием персональным мини-парадом. Видео © LIFE

В Самарской области для некоторых ветеранов Великой Отечественной войны провели персональные мини-парады. Их организовали для тех, кто в связи с непростой эпидемиологической обстановкой не смог присутствовать на параде на площади Куйбышева в региональном центре. Одним из таких ветеранов стал Николай Тарасов. В этот день он отмечает не только 76-ю годовщину Победы, но и свой 95-й день рождения.

"Для меня большая честь в этот святой для каждого из нас день — День Победы — поздравить вас ещё и с юбилеем. Я хочу сказать слова признательности вам лично, всему поколению победителей за то, что вы сделали для всех нас, сохранив саму жизнь на нашей Самарской земле, для нашей великой Родины, для советской страны, для России", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Через год после начала войны Николай Тарасов поступил в танковое училище в Челябинской области. К концу 1943 года, когда советские войска вышли на границу с Румынией, закончилась учёба в училище, все выпускники вместе с офицерами поехали на завод в Нижний Тагил забирать новые танки. Позже был сформирован большой воинский эшелон: сто танков погрузили на платформы, впереди шёл новый паровоз "Феликс Дзержинский" — такой состав отправился из Нижнего Тагила до Москвы.

В начале апреля 1945 года Николай Тарасов в составе своего корпуса пробивался к Вене. Ровно суток ему не хватило, чтобы дойти до столицы Австрии: 5 апреля 1945 года боец получил ранение во время боевой разведки и День Победы — 9 Мая 1945 года — встретил в госпитале Будапешта.

Николай Кузьмич Тарасов награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, орденом Славы, многочисленными боевыми и памятными юбилейными медалями.

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