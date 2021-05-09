Немецкий турист привился в Москве "Спутником V" и увековечил это в татуировке

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Туристы из Германии получили в Москве второй компонент российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает RT. Привитые иностранцы уверены, что препарат поможет населению избавиться от ковида.

"После первой вакцинации у меня было ощущение, что нормальная жизнь понемногу возвращается, со второй вакцинацией я уверен, что через две недели оставлю коронавирус позади", — отметил гендиректор автобусной компании из Карлсруэ Нильс Штегеман.

Один из туристов после вакцинации решил увековечить эту поездку, сделав символическую татуировку "Москва" и "Спутник".

Организатор этого "тура" Альберт Сигл рассказал, что к нему обращаются многие желающие отправиться в российскую столицу и сделать прививку от ковида. Причём запросы приходят не только от граждан Германии, но и от жителей Ирана, Индии и других стран. Отмечается, что стоимость такой поездки, включая процедуру прививания, составляет около 1–3 тыс. евро.

Как сообщалось ранее, немецкий депутат приехал в Москву привиться "Спутником V" и посетил Парад Победы.

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