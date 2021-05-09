Центр вакцинации от коронавируса открыли в замке Дракулы
Все, кто получит там прививку препаратом Pfizer/BioNTech, станут обладателями специального "диплома вакцинированного в замке Бран".
Фото © Facebook / Castelul Bran
В Румынии открылся необычный центр вакцинации от коронавируса. Привиться препаратом Pfizer/BioNTech можно в легендарном замке графа Дракулы. Как сообщает Catelul Bran, центр будет работать каждые выходные в мае. Но есть нюанс — прохождение вакцинации не предусматривает бесплатное посещение самого замка. Однако для привитых будет открыт бесплатный доступ к выставке 52 средневековых инструментов пыток.
"Марафон вакцинации Pfizer/BioNTech будет работать каждые выходные в мае без предварительной записи в средневековых таможенных зданиях", — говорится на официальной странице замка Бран в "Фейсбуке".
Ранее Лайф рассказывал, что поездки между странами ЕС поэтапно упростят с помощью сертификатов о вакцинации. Законодательная и техническая работа по их внедрению сейчас идёт полным ходом, система может начать действовать уже в июне.
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