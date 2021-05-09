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Центр вакцинации от коронавируса открыли в замке Дракулы

Все, кто получит там прививку препаратом Pfizer/BioNTech, станут обладателями специального "диплома вакцинированного в замке Бран".

9 мая 2021, 20:40
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/BranDraculasCastle/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Castelul Bran</a></p>

Фото © Facebook / Castelul Bran

В Румынии открылся необычный центр вакцинации от коронавируса. Привиться препаратом Pfizer/BioNTech можно в легендарном замке графа Дракулы. Как сообщает Catelul Bran, центр будет работать каждые выходные в мае. Но есть нюанс — прохождение вакцинации не предусматривает бесплатное посещение самого замка. Однако для привитых будет открыт бесплатный доступ к выставке 52 средневековых инструментов пыток.

"Марафон вакцинации Pfizer/BioNTech будет работать каждые выходные в мае без предварительной записи в средневековых таможенных зданиях", — говорится на официальной странице замка Бран в "Фейсбуке".

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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