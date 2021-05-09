Самая дорогая после Москвы: раскрыты цены на недвижимость у Чёрного моря

За год рост цен на недвижимость на черноморских курортах составил в среднем 20 процентов. Причиной повышения стоимости квадратного метра эксперты называют переход граждан на удалённую работу в связи с коронавирусом, переезд людей на юг, а также покупку квартир в инвестиционных целях. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на данные портала недвижимости "Мир квартир".

Так, в Сочи жильё в новостройках подорожало примерно на 25 процентов — до 165 тысяч рублей за квадратный метр. Вторичный рынок вырос в цене на 17% — до 151 тысячи рублей. В Геленджике за год стоимость квадратного метра в новых домах выросла на 22 процента и теперь составляет 123 тысячи рублей. В Анапе цена на новое жильё поднялась примерно на 21 процент и почти достигла 100 тысяч рублей. В Новороссийске и Туапсе цены установились в пределах 60–80 тысяч за квадратный метр.

По данным риелторов, в Крыму цены за год выросли почти на 21 процент. Сейчас средняя стоимость курортной недвижимости на полуострове составляет 106 тысяч рублей за квадратный метр. Самые высокие цены на жильё в Крыму фиксируются в Ялте. В городе практически не осталось новостроек, а квадратный метр стал самым дорогим в стране после Москвы — 177 тысяч рублей. В пределах 150 тысяч квадрат стоит в Гурзуфе. Примерно в два раза дешевле жильё продаётся в Керчи и Феодосии. В Севастополе квадратный метр недвижимости в среднем будет стоить около 110 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести налог на роскошь для владельцев яхт и частных джетов.

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