Семь человек погибли в Колорадо на вечеринке по случаю дня рождения
По предварительным данным, там отдыхала девушка убийцы, который и открыл стрельбу по людям.
Семь человек погибли в Колорадо на вечеринке по случаю дня рождения. Видео © abc7
Семь человек погибли в результате стрельбы на вечеринке в Колорадо-Спрингс (США). Празднование проходило по случаю дня рождения, это был семейный праздник с детьми. Как говорят полицейские, один мужчина застрелил шесть человек, а затем покончил с собой. Детей среди жертв нет.
"По прибытии полицейские обнаружили шестерых умерших взрослых и одного мужчину с серьёзными травмами, который был доставлен в местную больницу, где скончался от полученных травм", — говорится в сообщении полиции.
Имена жертв и стрелка, как и мотив преступления, пока не известны, расследование продолжается. По предварительным данным, на этой вечеринке была девушка убийцы.
В середине апреля в Техасе было совершено подобное преступление. Тогда мужчина открыл стрельбу и убил трёх человек.
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