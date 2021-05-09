Семь человек погибли в Колорадо на вечеринке по случаю дня рождения. Видео © abc7

Семь человек погибли в результате стрельбы на вечеринке в Колорадо-Спрингс (США). Празднование проходило по случаю дня рождения, это был семейный праздник с детьми. Как говорят полицейские, один мужчина застрелил шесть человек, а затем покончил с собой. Детей среди жертв нет.

"По прибытии полицейские обнаружили шестерых умерших взрослых и одного мужчину с серьёзными травмами, который был доставлен в местную больницу, где скончался от полученных травм", — говорится в сообщении полиции.

Имена жертв и стрелка, как и мотив преступления, пока не известны, расследование продолжается. По предварительным данным, на этой вечеринке была девушка убийцы.

В середине апреля в Техасе было совершено подобное преступление. Тогда мужчина открыл стрельбу и убил трёх человек.

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