Какой недорогой смартфон выбрать: эксперт дал несколько советов

Если хотите приобрести недорогой и при этом достойный телефон, то на российском рынке есть много подобных вариантов. Такое мнение высказал блогер и эксперт Сергей Вильянов.

Составляя список недорогих смартфонов для Ura.ru, он отметил, что лидер доступного сегмента — это Xiaomi. Качество сборки сочетается с достойным дизайном и программным обеспечением.

"У них есть линейка Mi 10 и серия Redmi. Компания Xiaomi очень здорово шагнула вперёд и по качеству, и по продуманности своих решений", — сказал Вильянов.

Также из недорогих смартфонов можно обратить внимание на варианты от Samsung и Realme, которая отдельными моделями создаёт приятное впечатление.

"За 20–30 тысяч рублей можно купить вполне приличный аппарат", — отметил эксперт, добавив, что стоит изучить ещё и продукцию марки OPPO.

Ранее выяснилось, что самыми популярными марками смартфонов среди россиян остаются Xiaomi (22,6%), Samsung (22%) и Apple (21,9%).

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