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ПСЖ отстал от "Лилля", сыграв вничью с "Ренном"

Теперь команда занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Франции, на третьем — "Монако".

9 мая 2021, 21:44
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/psg_inside" target="_blank" rel="noopener noreferrer">psg_inside</a></p>

Фото © Twitter / psg_inside

Команда "Пари Сен-Жермен" сыграла вничью с "Ренном": счёт игры в гостевом матче 36-го тура чемпионата Франции составил 1:1. Отличились Неймар с пенальти (45-я минута) и Серу Гирасси (71-я минута).

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Теперь ПСЖ разместился на втором месте турнирной таблицы с 76 очками. Разгромивший "Ланс" клуб "Лилль" занимает первую позицию с 79 очками. На третьем месте оказался "Монако". В следующем туре ПСЖ 16 мая сыграет с "Реймсом", а "Ренн" встретится с "Монако" в тот же день.

Ранее Лайф рассказывал, что мюнхенская "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии по футболу — в девятый раз подряд.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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