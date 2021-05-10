ПСЖ отстал от "Лилля", сыграв вничью с "Ренном"

Команда "Пари Сен-Жермен" сыграла вничью с "Ренном": счёт игры в гостевом матче 36-го тура чемпионата Франции составил 1:1. Отличились Неймар с пенальти (45-я минута) и Серу Гирасси (71-я минута).

Теперь ПСЖ разместился на втором месте турнирной таблицы с 76 очками. Разгромивший "Ланс" клуб "Лилль" занимает первую позицию с 79 очками. На третьем месте оказался "Монако". В следующем туре ПСЖ 16 мая сыграет с "Реймсом", а "Ренн" встретится с "Монако" в тот же день.