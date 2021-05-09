Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В реке найдено тело пропавшей девушки из Урюпинска

На него наткнулись рыбки, которые удили рыбу в Хопре. Погибшую опознали по особым приметам.

9 мая 2021, 22:10
<p>Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области</p>

Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области найдено тело пропавшей ещё 18 апреля при странных обстоятельствах девушки из Урюпинска. Причина смерти пока не установлена, следствие продолжается.

"Тело девушки было обнаружено 9 мая в реке Хопёр местными рыбаками. Её опознали по одежде и особым приметам. Причину смерти предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", — передаёт портал "Волгоград онлайн" слова старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталии Рудник.

Напомним, что 17 апреля девушка ушла из дома и не вернулась. Позже тревогу забила её подруга. Она рассказала, что приятельница должна была встретиться с "работающим в какой-то исправительной колонии" парнем, которого якобы знала всего несколько дней.

Спустя три дня в реке Хопёр был обнаружен ВАЗ-2114, в котором, как предполагалось ранее, находился труп девушки. Однако, как только автомобиль достали, выяснилось, что девушки в нём не оказалось.

Тогда полицейские рассказывали, что разыскиваемая отдыхала в компании 24-летнего приятеля. Со слов парня, они вдвоём выпивали, передвигались на принадлежащем ему автомобиле ВАЗ. Рано утром 18 апреля молодые люди припарковали транспортное средство на склоне берега реки Хопёр в районе городского пляжа и уснули. Машина скатилась в воду и стала погружаться на дно. Спастись удалось только водителю.

Извращенца признали виновным в изнасиловании и убийстве студентки, которые он совершил за семь минут

Извращенца признали виновным в изнасиловании и убийстве студентки, которые он совершил за семь минут

Ранее в Южно-Сахалинске нашли пропавшего 19 апреля пятиклассника. Как говорят волонтёры, в ходе поисков удавалось выйти на след ребёнка, потом его опять теряли, но не отчаивались.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Известный радиоведущий "Европы Плюс" Рогачёв умер, получив травму на строительной базе

сегодня в 14:14

Синоптики предупредили жителей Подмосковья о ночных заморозках

сегодня в 21:20

"Вы спасли мне жизнь": Влад Топалов поблагодарил медиков после перенесённой операции

сегодня в 23:10

На Украине избили внештатного сотрудника Ruptly, который задавал вопросы о Дне Победы

сегодня в 23:02

В США предупредили о возможности рекордного роста цен на топливо из-за кибератаки

сегодня в 22:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1