В реке найдено тело пропавшей девушки из Урюпинска
На него наткнулись рыбки, которые удили рыбу в Хопре. Погибшую опознали по особым приметам.
Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области
В Волгоградской области найдено тело пропавшей ещё 18 апреля при странных обстоятельствах девушки из Урюпинска. Причина смерти пока не установлена, следствие продолжается.
"Тело девушки было обнаружено 9 мая в реке Хопёр местными рыбаками. Её опознали по одежде и особым приметам. Причину смерти предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", — передаёт портал "Волгоград онлайн" слова старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталии Рудник.
Напомним, что 17 апреля девушка ушла из дома и не вернулась. Позже тревогу забила её подруга. Она рассказала, что приятельница должна была встретиться с "работающим в какой-то исправительной колонии" парнем, которого якобы знала всего несколько дней.
Спустя три дня в реке Хопёр был обнаружен ВАЗ-2114, в котором, как предполагалось ранее, находился труп девушки. Однако, как только автомобиль достали, выяснилось, что девушки в нём не оказалось.
Тогда полицейские рассказывали, что разыскиваемая отдыхала в компании 24-летнего приятеля. Со слов парня, они вдвоём выпивали, передвигались на принадлежащем ему автомобиле ВАЗ. Рано утром 18 апреля молодые люди припарковали транспортное средство на склоне берега реки Хопёр в районе городского пляжа и уснули. Машина скатилась в воду и стала погружаться на дно. Спастись удалось только водителю.
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Ранее в Южно-Сахалинске нашли пропавшего 19 апреля пятиклассника. Как говорят волонтёры, в ходе поисков удавалось выйти на след ребёнка, потом его опять теряли, но не отчаивались.
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