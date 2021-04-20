В Урюпинске 17-летняя девушка отдохнула с новым приятелем, и вскоре её тело нашли в утопленном авто

17-летнюю А. из Урюпинска, что в Волгоградской области, искали три дня. 17 апреля девушка ушла из дома и не вернулась. Позже тревогу забила её подруга. Она рассказала, что приятельница должна была встретиться с "работающим в какой-то исправительной колонии" парнем, которого якобы знала всего несколько дней.

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20 апреля тело девушки нашли в утопленной машине в реке Хопёр. По данным следствия, сначала тот самый 24-летний приятель А. заявил, что она угнала у него ВАЗ и куда-то уехала, соврал даже её матери. Однако позже сознался, что был в роковую ночь рядом с подругой, пишет v1.ru.

По словам парня, они вместе распивали спиртные напитки, а под утро решили припарковаться на берегу реки и уснули. В какой-то момент авто скатилось со склона в воду. И спастись успел только его владелец.

По предварительным данным, поздно вечером 17 апреля 2021 года разыскиваемая отдыхала в компании 24-летнего приятеля. Со слов парня, они вдвоём распивали спиртные напитки, при этом передвигались на принадлежащем ему автомобиле ВАЗ. Рано утром 18 апреля текущего года молодые люди припарковали транспортное средство на склоне берега реки Хопёр в районе городского пляжа и уснули. В какой-то момент машина скатилась в воду и стала погружаться на дно. Спастись удалось только водителю СУ СК России по Волгоградской области

В данный момент правоохранители разбираются в тонкостях произошедшего. В пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области отметили, что парень уже не работает в системе исправления наказаний. Но не объяснили, по какой причине и когда он уволился.

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