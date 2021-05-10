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Опубликовано 10 мая 2021, 01:30

Мазепин встал на колено перед гонкой "Формулы-1", а затем объяснил этот поступок

Фото © Instagram / nikita_mazepin

Фото © Instagram / nikita_mazepin

Повод оказался иным, нежели у коллег, отдающих таким образом дань борьбе за права темнокожих в Соединённых Штатах.

Российский пилот Haas Никита Мазепин преклонил колено перед стартом гонки Гран-при Испании в знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил в своём блоге в "Инстаграме".

"Прошло 76 лет с Дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения ветеранам и людям, причастным к Победе. Спасибо!" написал гонщик.

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Мир смирился, что русские на колени не встают

Напомним, что с прошлого года у некоторых западных спортсменов, в том числе в футболе и "Формуле-1", стало традицией перед соревнованиями преклонять колено для участия в акции Black Lives Matter в поддержку темнокожих. Их российские коллеги, как правило, такие действия не поддерживают, потому что не имеют причастности к угнетению других рас в США.

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Артем Порвин
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