Мазепин встал на колено перед гонкой "Формулы-1", а затем объяснил этот поступок

Российский пилот Haas Никита Мазепин преклонил колено перед стартом гонки Гран-при Испании в знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил в своём блоге в "Инстаграме".

"Прошло 76 лет с Дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения ветеранам и людям, причастным к Победе. Спасибо!" — написал гонщик.

Напомним, что с прошлого года у некоторых западных спортсменов, в том числе в футболе и "Формуле-1", стало традицией перед соревнованиями преклонять колено для участия в акции Black Lives Matter в поддержку темнокожих. Их российские коллеги, как правило, такие действия не поддерживают, потому что не имеют причастности к угнетению других рас в США.