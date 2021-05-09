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На Украине избили внештатного сотрудника Ruptly, который задавал вопросы о Дне Победы

Главный редактор RT отметила, что работать на связанное с Россией новостное агентство там сейчас смертельно опасно.

9 мая 2021, 23:02

Фото © Pixabay

На Украине националисты избили внештатного сотрудника видеоагентства Ruptly, которое входит в состав российского телеканала RT. Как сообщила главный редактор RT и информагентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, это случилось после того, как стрингер взял интервью у прохожих об их отношении ко Дню Победы.

"Работать на новостное агентство, имеющее отношение к России, на Украине сейчас смертельно опасно. Особенно в День Победы", — отметила Симоньян в своём телеграм-канале.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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