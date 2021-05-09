На Украине избили внештатного сотрудника Ruptly, который задавал вопросы о Дне Победы
Главный редактор RT отметила, что работать на связанное с Россией новостное агентство там сейчас смертельно опасно.
Фото © Pixabay
На Украине националисты избили внештатного сотрудника видеоагентства Ruptly, которое входит в состав российского телеканала RT. Как сообщила главный редактор RT и информагентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, это случилось после того, как стрингер взял интервью у прохожих об их отношении ко Дню Победы.
"Работать на новостное агентство, имеющее отношение к России, на Украине сейчас смертельно опасно. Особенно в День Победы", — отметила Симоньян в своём телеграм-канале.
На Украине завели уголовные дела за использование советских флагов и георгиевских лент в День памяти и примирения
Ранее Лайф рассказывал, что во Львове участники акции в честь дивизии СС "Галичина" пригрозили пройтись по Москве и Донецку. Украинских неонацистов воодушевил марш, который им впервые удалось провести в Киеве несколько дней назад.
Выбор редакции
Под Львовом вандалы в ночь на 9 Мая разрушили памятник советским солдатам
В США предупредили о возможности рекордного роста цен на топливо из-за кибератаки
"Вы спасли мне жизнь": Влад Топалов поблагодарил медиков после перенесённой операции
Мазепин встал на колено перед гонкой "Формулы-1", а затем объяснил этот поступок
В реке найдено тело пропавшей девушки из Урюпинска
Комментариев: 0