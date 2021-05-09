На Украине избили внештатного сотрудника Ruptly, который задавал вопросы о Дне Победы

На Украине националисты избили внештатного сотрудника видеоагентства Ruptly, которое входит в состав российского телеканала RT. Как сообщила главный редактор RT и информагентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, это случилось после того, как стрингер взял интервью у прохожих об их отношении ко Дню Победы.

"Работать на новостное агентство, имеющее отношение к России, на Украине сейчас смертельно опасно. Особенно в День Победы", — отметила Симоньян в своём телеграм-канале.

Ранее Лайф рассказывал, что во Львове участники акции в честь дивизии СС "Галичина" пригрозили пройтись по Москве и Донецку. Украинских неонацистов воодушевил марш, который им впервые удалось провести в Киеве несколько дней назад.

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