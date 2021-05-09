Пушков объяснил, о какой России мечтает Байден: зависимой и угодливой
По мнению сенатора, нынешний американский лидер хотел бы, чтобы Москва вела себя так, как сейчас это делает Киев.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, о какой России мечтает нынешний президент США Джо Байден. По его мнению, глава Белого дома желает, чтобы Москва была зависимой.
"Байден мечтает о России 90-х, то есть о России зависимой и угодливой, похожей на Украину. Но Россию туда не вернуть: это в прошлом", — написал сенатор в своём телеграм-канале.
Кроме того, Пушков призвал американского лидера "перестать мечтать", подчеркнув, что надежды Байдена не оправдаются.
Ранее в Турции заявили, что Вашингтон добивается снижения активности Москвы на международной арене и пытается вернуть Россию в состояние замкнутой страны времён правления президента Бориса Ельцина.
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