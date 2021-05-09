Развод Билла Гейтса: названа одна из возможных причин его разлада с женой

Жену американского миллиардера Билла Гейтса очень беспокоили его контакты с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в секс-торговле несовершеннолетними и который затем совершил суицид в тюрьме в 2019 году. Это недовольство Мелинды Гейтс могло быть одной из причин разлада в отношениях с супругом и, соответственно, одной из возможных причин их решения подать на развод. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Так, бывший сотрудник благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс рассказал, что контакты её мужа с Эпштейном были "одним из источников для беспокойства". По его словам, опасения у Мелинды возникли ещё в 2013 году, когда они с Биллом встретились с Эпштейном. Несмотря на недовольство супруги, он продолжил общение с финансистом.

По данным издания, Мелинда Гейтс уже в 2019 году консультировалась с адвокатами по разводам, как раз когда выходили скандальные статьи об Эпштейне. Уже тогда она называла брак "безвозвратно разрушенным".

Напомним, Билл Гейтс объявил о решении развестись с супругой после 27 лет брака. В совместном заявлении пара упомянула, что вырастила трёх замечательных детей и создала благотворительный фонд, который работает по всему миру. Как стало известно позднее, жена Гейтса Мелинда отказалась от супружеских алиментов после развода. По данным СМИ, пара не заключала брачного контракта, а свой союз назвала фактически распавшимся.

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