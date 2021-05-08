СМИ раскрыли подробности "недружественного" расставания Гейтса с женой
По данным источников TMZ, объявить о разводе пара планировала ещё в марте.
Билл и Мелинда Гейтс. Фото © ТАСС / Ron Sachs / CNP / MediaPunch via imago-images
Расставание основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды было недружественным. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает портал TMZ.
Как уточняет издание, пара готовилась к разводу на протяжении последних нескольких месяцев, а объявить о своём решении планировала ещё в марте.
По информации источников, Мелинда Гейтс арендовала остров в Карибском море стоимостью 132 тысячи долларов за ночь, куда планировала уехать с детьми и близкими родственниками после объявления о разводе, чтобы на эту тему их не донимали расспросами журналисты. При этом отмечается, что Билла Гейтса на остров не пригласили, поскольку члены семейства якобы были на него злы. Однако чем конкретно вызвана эта злость, не сообщается.
Вместе с тем издание People, ссылаясь на свои источники, пишет, что чета Гейтс разводится из-за целого ряда причин. А то, что Билл и Мелинда решили объявить об этом именно сейчас, связано с тем, что их младшей дочери Фиби исполнилось 18 лет.
Напомним, Билл Гейтс объявил о решении развестись с супругой после 27 лет брака. В совместном заявлении пара упомянула, что вырастила трёх замечательных детей и создала благотворительный фонд, который работает по всему миру. Как стало известно позднее, жена Гейтса Мелинда отказалась от супружеских алиментов после развода. По данным СМИ, пара не заключала брачного контракта, а свой союз назвала фактически распавшимся.
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