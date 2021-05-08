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В Мурманске отец с дочерью погибли при возгорании самогонного аппарата

Очаг находился на газовой плите. Наиболее вероятная причина смерти людей — отравление угарным газом.

8 мая 2021, 15:32
<p>Фото © СУ СК России по Мурманской области</p>

Фото © СУ СК России по Мурманской области

В Мурманске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины 1990 года рождения и его дочери 2012 года рождения. Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, трагедия произошла из-за разгерметизации самогонного аппарата.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что в квартире произошло возгорание. Очаг возгорания находился в помещении кухни. В ходе осмотра изъят самогонный аппарат, расположенный на газовой плите", — указали в ведомстве.

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Отмечается, что инцидент случился рано утром 8 мая. По предварительной версии, произошло возгорание конструктивных элементов самогонного аппарата, вступивших в реакцию с содержимым в виде винных паров. В итоге в помещении образовался угарный газ, отравление которым явилось вероятной причиной смерти отца и ребёнка.

В данный момент правоохранители выясняют детали произошедшей трагедии, в том числе назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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