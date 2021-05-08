В Мурманске отец с дочерью погибли при возгорании самогонного аппарата
Очаг находился на газовой плите. Наиболее вероятная причина смерти людей — отравление угарным газом.
Фото © СУ СК России по Мурманской области
В Мурманске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины 1990 года рождения и его дочери 2012 года рождения. Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, трагедия произошла из-за разгерметизации самогонного аппарата.
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что в квартире произошло возгорание. Очаг возгорания находился в помещении кухни. В ходе осмотра изъят самогонный аппарат, расположенный на газовой плите", — указали в ведомстве.
Отмечается, что инцидент случился рано утром 8 мая. По предварительной версии, произошло возгорание конструктивных элементов самогонного аппарата, вступивших в реакцию с содержимым в виде винных паров. В итоге в помещении образовался угарный газ, отравление которым явилось вероятной причиной смерти отца и ребёнка.
В данный момент правоохранители выясняют детали произошедшей трагедии, в том числе назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
Ранее Лайф сообщал, что девятилетний мальчик из Омска подорвался на дедушкиной гранате, которую нашёл среди своих игрушек. Ребёнка госпитализировали с травмами рук, головы, плеча и грудной клетки. Осколки взрывного устройства направлены на экспертизу.
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