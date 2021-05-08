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Внук украл медаль у деда-ветерана и попытался продать её

Его задержали после получения денег от подставного покупателя.

8 мая 2021, 15:25
<p>Медаль "За победу над Германией". Фото © <a href="https://voenpro.ru/voentorg/medal-mulyazh-za-pobedu-nad-germaniej" target="_blank" rel="noopener noreferrer">voenpro.ru</a></p>

Медаль "За победу над Германией". Фото © voenpro.ru

Житель Республики Татарстан Алексей К. украл медаль "За победу над Германией" у своего деда и попытался продать её. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Отмечается, что у 38-летнего мужчины за спиной судимости за кражу и хранение наркотиков, а сейчас может добавиться за продажу госнаграды. Он украл медаль дедушки-ветерана и нашёл в Интернете покупателя. Встретившись с ним на вокзале, Алексей отдал медаль, а когда получил деньги, оказался окружён сотрудниками полиции. Выяснилось, что покупатель был подставным и сообщил об объявлении о продаже правоохранителям.

На допросе задержанный признался, что вырученные средства хотел потратить на себя.

Ветеран из Челябинска, дошедшая до Берлина, до сих пор не получила медаль за Победу

Ветеран из Челябинска, дошедшая до Берлина, до сих пор не получила медаль за Победу

Ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке ветеран получила медаль через 76 лет после награждения. В 2020 году выяснили, что при демобилизации из Советской армии Сальме Яновне выдали справку о награждении, однако саму медаль женщина по неизвестным причинам не получила.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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