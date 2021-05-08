Внук украл медаль у деда-ветерана и попытался продать её

Житель Республики Татарстан Алексей К. украл медаль "За победу над Германией" у своего деда и попытался продать её. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Отмечается, что у 38-летнего мужчины за спиной судимости за кражу и хранение наркотиков, а сейчас может добавиться за продажу госнаграды. Он украл медаль дедушки-ветерана и нашёл в Интернете покупателя. Встретившись с ним на вокзале, Алексей отдал медаль, а когда получил деньги, оказался окружён сотрудниками полиции. Выяснилось, что покупатель был подставным и сообщил об объявлении о продаже правоохранителям.

На допросе задержанный признался, что вырученные средства хотел потратить на себя.

Ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке ветеран получила медаль через 76 лет после награждения. В 2020 году выяснили, что при демобилизации из Советской армии Сальме Яновне выдали справку о награждении, однако саму медаль женщина по неизвестным причинам не получила.

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