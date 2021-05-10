Китёнок заплыл в Лондон и застрял в Темзе

Китёнок длиной около четырёх метров застрял на мели в реке Темзе на юго-западе Лондона. Это случилось во время отлива, прежде он плавал под мостом в Барнсе. Попал в западню детёныш вечером 9 мая, спасатели прибыли на место происшествия через два часа. К ним присоединились две пожарные команды и водолазы Marine Life Rescue.