Китёнок заплыл в Лондон и застрял в Темзе
Спасатели уже несколько часов пытаются вызволить животное из западни.
Китёнок заплыл в Лондон и застрял. Видео © Соцсети
Китёнок длиной около четырёх метров застрял на мели в реке Темзе на юго-западе Лондона. Это случилось во время отлива, прежде он плавал под мостом в Барнсе. Попал в западню детёныш вечером 9 мая, спасатели прибыли на место происшествия через два часа. К ним присоединились две пожарные команды и водолазы Marine Life Rescue.
Как сообщает Daily Mail, пока решается судьба китёнка, его поливают водой из шланга, чтобы не допустить высыхания кожи — это чревато гибелью животного.
Киты Минке — самые маленькие из полосатиковых китов, их длинна не более 10 метров. Этих животных добывают в Норвегии, Исландии и Японии.
Ранее Лайф рассказывал, что столичные спасатели оказались участниками необычной операции. На улице Тушинской в западню попала домашняя крыса.
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