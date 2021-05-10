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Китёнок заплыл в Лондон и застрял в Темзе

Спасатели уже несколько часов пытаются вызволить животное из западни.

10 мая 2021, 00:24

Китёнок заплыл в Лондон и застрял. Видео © Соцсети

Китёнок длиной около четырёх метров застрял на мели в реке Темзе на юго-западе Лондона. Это случилось во время отлива, прежде он плавал под мостом в Барнсе. Попал в западню детёныш вечером 9 мая, спасатели прибыли на место происшествия через два часа. К ним присоединились две пожарные команды и водолазы Marine Life Rescue.

Как сообщает Daily Mail, пока решается судьба китёнка, его поливают водой из шланга, чтобы не допустить высыхания кожи — это чревато гибелью животного.

Киты Минке — самые маленькие из полосатиковых китов, их длинна не более 10 метров. Этих животных добывают в Норвегии, Исландии и Японии.

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Ранее Лайф рассказывал, что столичные спасатели оказались участниками необычной операции. На улице Тушинской в западню попала домашняя крыса.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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