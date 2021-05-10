"Речь идёт о выживании страны": Французские военные опубликовали новое обращение к властям
Действующие военнослужащие выступили с поддержкой отставных генералов, которые ранее заявляли о риске гражданской войны во Франции.
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Действующие военные Франции в открытом письме поддержали обращение бывших военнослужащих, заявивших об угрозе распада страны. Текст послания и предисловие к нему размещены на сайте издания Valeurs actuelles в воскресенье. Авторы письма подчёркивают, что к генералам отнеслись как к мятежникам и изменникам Родины, однако на самом деле они любят свою страну.
"Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, что ненависть к Франции и её истории становится нормой", — обращают внимание авторы обращения.
Военные, из послания которых понятно, что они недавно начали проходить службу в армии, также согласны с мнением, что во Франции уже тлеет гражданская война.
"Действуйте, дамы и господа. На этот раз речь идёт не о нестандартных эмоциях, готовых формулах или освещении в СМИ. Это не вопрос расширения ваших полномочий или завоевания других. Речь идёт о выживании нашей страны, вашей страны", — написали военнослужащие.
По состоянию на 4:00 мск письмо подписало более 49 тысяч человек.
Ранее сто отставных генералов и офицеров различных рангов обратились к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с призывом спасти страну от развала. Авторы обращения убеждены, что Франции угрожает "смертельная опасность" из-за растущего числа фанатиков-исламистов, которые "захватывают целые районы, создают анклавы и устанавливают в них свои антиконституционные порядки".
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