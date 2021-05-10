Слуцкий назвал абсурдными требования в адрес России о компенсации за взрывы во Врбетице

Праге стоит адресовать обвинения Вашингтону, который стоял за этой провокацией, заявил парламентарий.

Россия не станет выплачивать никаких компенсаций за якобы "причастность" к взрывам на складах во Врбетице. Любые подобные требования абсурдны, заявил ТАСС председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Любые требования Чехии в адрес России о выплате компенсации за надуманную причастность спецслужб РФ к взрывам на складах во Врбетице, выдержанную в духе highly likely, абсурдны. Никто никаких компенсаций платить не будет", — сказал Слуцкий.

Председатель комитета также выразил мнение, что Праге стоило бы перенаправить свои требования в адрес "вашингтонских кураторов, которые как раз и стоят за организацией этой провокации".

Кроме прочего, в одном из видеороликов на ютуб-канале "Депутат Слуцкий" парламентарий обратил внимание на тот факт, что склад во Врбетице, "под завязку забитый вооружением, в том числе запрещённым, не был внесён в национальный реестр Чехии с перечнем опасных объектов. Никто даже не знал, что в нём хранится". На самом же деле, отметил Слуцкий, там хранилось около 50 тонн боеприпасов.