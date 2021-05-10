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Министр внутренних дел Франции раскритиковал обращение военных к властям

В демократической стране выбор должен оставаться за народом, подчеркнул он.

10 мая 2021, 09:29

Фото © Pixabay

Глава МВД Франции раскритиковал обращение военных к властям. Видео © BFM TV

Анонимное обращение французских военных, которые поддержали утверждения бывших военнослужащих о "распаде" страны, не является смелым поступком. Об этом в эфире телеканала BFM TV заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Речь идёт об анонимных личностях. В этом их смелость — в анонимности? Когда вы хотите заниматься политикой, вы представляете свою кандидатуру на выборах. Когда я был недоволен происходящим, я пошёл на выборы. И в демократической стране выбор должен быть за народом, а не за несколькими военными. Как смешно это "храброе" общество, которое предоставляет голос анонимам", — сказал Дарманен.

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В то же время министр-делегат по вопросам промышленности при Министерстве экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше назвала обращение французских военных сугубо политическим.

"То, что военные или так называемые военные прибегают к таким крайне правым терминам, похоже на политическую инструментализацию", — заявила Панье-Рюнаше в эфире радиостанции Sud Radio.

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Ранее сообщалось, что действующие военные Франции поддержали в открытом письме обращение бывших военнослужащих, заявивших об угрозе распада страны. Текст послания опубликовало издание Valeurs actuelles. Авторы обращения подчеркнули, что к генералам отнеслись как к мятежникам и изменникам Родины, однако на самом деле они любят свою страну.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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