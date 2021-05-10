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Евросоюз пообещал Белоруссии новые санкции

По словам главы дипломатии объединения, ограничительные меры будут наложены из-за гонений Минска против польского сообщества.

10 мая 2021, 15:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Евросоюз в ближайшие недели планирует принять новый пакет санкций против Белоруссии, который станет уже четвёртым. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Власти в Минске теперь начали гонения против польского сообщества. Мы готовим новый блок санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели", — сказал Боррель.

Каких-либо подробностей о готовящихся ограничениях он не привёл.

Страны G7 призвали Белоруссию провести ещё одни выборы

Страны G7 призвали Белоруссию провести ещё одни выборы

Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя. Документ предполагает, что в случае смерти президента все государственные органы действуют в соответствии с решениями Совбеза.

Напомним, в августе прошлого года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от единственного кандидата — лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране, а многие страны и Евросоюз не признали итогов выборов. В феврале 2021 года ЕС на год продлил ограничительные меры против Белоруссии, которые распространяются на 88 представителей руководства и бизнеса республики, в том числе на Александра Лукашенко, а также семь компаний.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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