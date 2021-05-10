Евросоюз пообещал Белоруссии новые санкции
По словам главы дипломатии объединения, ограничительные меры будут наложены из-за гонений Минска против польского сообщества.
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Евросоюз в ближайшие недели планирует принять новый пакет санкций против Белоруссии, который станет уже четвёртым. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Власти в Минске теперь начали гонения против польского сообщества. Мы готовим новый блок санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели", — сказал Боррель.
Каких-либо подробностей о готовящихся ограничениях он не привёл.
Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя. Документ предполагает, что в случае смерти президента все государственные органы действуют в соответствии с решениями Совбеза.
Напомним, в августе прошлого года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от единственного кандидата — лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране, а многие страны и Евросоюз не признали итогов выборов. В феврале 2021 года ЕС на год продлил ограничительные меры против Белоруссии, которые распространяются на 88 представителей руководства и бизнеса республики, в том числе на Александра Лукашенко, а также семь компаний.
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