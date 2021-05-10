Bild: Вакцинировавшийся глава МВД Германии заразился коронавирусом
Отмечается, что у министра, получившего первую дозу вакцины, пока нет симптомов болезни, он находится на карантине дома.
Хорст Зеехофер. Фото © Michael Kappeler / picture alliance via Getty Images
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Об этом сообщил представитель ведомства Стив Альтер.
"Министр находится дома на карантине", — сказал он.
Отмечается, что у 71-летнего министра пока нет симптомов болезни. Он также находился дома на протяжении выходных, передаёт газета Bild.
Отметим, что 14 апреля глава МВД ФРГ получил первый компонент вакцины от компании Pfizer/BioNTech, которую предпочёл препарату AstraZeneca.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин рассказал о хорошем титре антител после прививки от коронавируса. В апреле глава государства сделал вторую прививку одним из российских препаратов против ковида.
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