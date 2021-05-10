Курц подтвердил, что Австрия с 19 мая начнёт выход из коронавирусного локдауна
Местные жители смогут вернуться к нормальной жизни при наличии специального сертификата.
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С 19 мая Австрия начнёт выход из коронавирусного локдауна. Так, в стране вновь заработают объекты культуры, туризма, спорта и общественного питания. Однако посещать их можно будет только при наличии специального сертификата. Об этом сообщил канцлер республики Себастьян Курц.
"Как и обещано, открытие состоится 19 мая по всей Австрии: заведения гастрономии, туризма, культуры и спорта наконец-то смогут открыться", — сказал политик.
Доступ к вышеперечисленным объектам, по словам Курца, будет возможен при наличии сертификата здоровья (так называемый зелёный паспорт). В нём должны быть указаны информация о вакцинации, результаты ПЦР-тестов (для непривитых граждан), а также информация о перенесённом заболевании (то есть титр антител).
Ранее Лайф писал, что Австрия завершила переговоры по закупке "Спутника V". Однако в республике приняли решение дождаться одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц ранее говорил, что страна в ближайшее время зарегистрирует российскую вакцину "Спутник V", и объяснял свою позицию тем, что это значительно ускорило бы вакцинацию. Однако позднее глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн уточнил, что препарат не будут регистрировать в обход EMA. При этом Австрия планирует закупить один миллион доз вакцины.
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