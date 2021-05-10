Польша назвала AstraZeneca ненадёжным поставщиком антиковидных вакцин

Падение доверия Еврокомиссии к надёжности компании AstraZeneca привело к тому, что заказы на поставку вакцин от коронавируса пока не возобновляются. Об этом заявил глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик в ходе брифинга.

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что ЕК пока не возобновила заказ на поставку вакцины от ковида компании AstraZeneca. По словам Дворчика, поводом для этого стала ненадёжность фирмы AstraZeneca в вопросах соблюдения сроков поставок и их объёмов.

Европейская комиссия ещё в апреле запустила юридическую процедуру против компании AstraZeneca за срыв исполнения контракта на поставки вакцин против коронавируса в Евросоюз.

Напомним, что во Вьетнаме зафиксировали первую смерть после прививки вакциной AstraZeneca. Минздрав республики заявляет, что летальный исход — редкое последствие вакцинации от CoViD-19.

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