В Германии прокомментировали ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Евросоюзе

Ситуация с сертификацией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе на данный момент остаётся неизменной: до сих пор документация по препарату представлена не в полном объёме, поэтому речи о сроках его допуска пока не идёт. Об этом сообщили в Минздраве Германии.