В Германии прокомментировали ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Евросоюзе
Как сообщили в Минздраве ФРГ, документация по вакцине до сих пор представлена не полностью.
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Ситуация с сертификацией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе на данный момент остаётся неизменной: до сих пор документация по препарату представлена не в полном объёме, поэтому речи о сроках его допуска пока не идёт. Об этом сообщили в Минздраве Германии.
"Положение по-прежнему без изменений. До сих пор представлены не все пакеты документов, поэтому я не могу сделать заявление о возможной дате допуска вакцины", — сообщил представитель министерства на брифинге в Берлине.
Как ранее писал Лайф, Москва и Берлин обсуждали поставки вакцины в ФРГ в период с июля по сентябрь. В целом вакцину для экстренного применения одобрили уже более 60 стран. Тем временем сбои в производстве вакцин в странах ЕС замедлили прививочную кампанию. В той же ФРГ готовы платить тысячи евро, чтобы снабдить организм антителами. Немцы массово ринулись в Россию на прививку "Спутником V".
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