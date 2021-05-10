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В Германии прокомментировали ситуацию с регистрацией "Спутника V" в Евросоюзе

Как сообщили в Минздраве ФРГ, документация по вакцине до сих пор представлена не полностью.

10 мая 2021, 13:10
<p>Фото © ТАСС / Saman Abesiriwardana / Pacific Press via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Saman Abesiriwardana / Pacific Press via ZUMA Wire

Ситуация с сертификацией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе на данный момент остаётся неизменной: до сих пор документация по препарату представлена не в полном объёме, поэтому речи о сроках его допуска пока не идёт. Об этом сообщили в Минздраве Германии.

Bild: Переговоры между Германией и Россией о поставках вакцины "Спутник V" зашли в тупик

Bild: Переговоры между Германией и Россией о поставках вакцины "Спутник V" зашли в тупик

"Положение по-прежнему без изменений. До сих пор представлены не все пакеты документов, поэтому я не могу сделать заявление о возможной дате допуска вакцины", — сообщил представитель министерства на брифинге в Берлине.

В РФПИ опровергли информацию о тупике в переговорах о поставке вакцины "Спутник V" в Германию

В РФПИ опровергли информацию о тупике в переговорах о поставке вакцины "Спутник V" в Германию

Как ранее писал Лайф, Москва и Берлин обсуждали поставки вакцины в ФРГ в период с июля по сентябрь. В целом вакцину для экстренного применения одобрили уже более 60 стран. Тем временем сбои в производстве вакцин в странах ЕС замедлили прививочную кампанию. В той же ФРГ готовы платить тысячи евро, чтобы снабдить организм антителами. Немцы массово ринулись в Россию на прививку "Спутником V".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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