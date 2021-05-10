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В BioNTech заявили, что их антиковидная вакцина не нуждается в модификациях

В то же время в случае возникновения необходимости у компании есть комплексная стратегия на этот счёт.

10 мая 2021, 13:00
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BioNTech_Group/status/1303644149317603328/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BioNTech_Group</a></p>

Фото © Twitter / BioNTech_Group

Вакцина, разработанная американо-немецким концерном Pfizer/BioNTech, не нуждается в модификации в связи с появлением новых штаммов ковида. Такое заключение содержится в сообщении, размещённом на сайте BioNTech.

"На сегодняшний день нет никаких доказательств, что вакцина BioNTech нуждается в какой-либо модификации для борьбы с основными выявленными штаммами вируса, которые вызывают CoViD-19", — подчеркнули разработчики.

Вакцину от Pfizer и BioNTech заподозрили в провоцировании болезни Альцгеймера

Вакцину от Pfizer и BioNTech заподозрили в провоцировании болезни Альцгеймера

В то же время компания разработала комплексную стратегию для противостояния новым вариантам ковида в случае возникновения необходимости в будущем.

Ранее Лайф сообщал, что Pfizer и BioNTech договорились с Международным олимпийским комитетом о том, что их препарат будет предоставлен для вакцинации от коронавируса атлетов на Олимпиаде в Токио. Доставка первых доз препарата начнётся уже через несколько недель.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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