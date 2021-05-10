В BioNTech заявили, что их антиковидная вакцина не нуждается в модификациях

Вакцина, разработанная американо-немецким концерном Pfizer/BioNTech, не нуждается в модификации в связи с появлением новых штаммов ковида. Такое заключение содержится в сообщении, размещённом на сайте BioNTech.

"На сегодняшний день нет никаких доказательств, что вакцина BioNTech нуждается в какой-либо модификации для борьбы с основными выявленными штаммами вируса, которые вызывают CoViD-19", — подчеркнули разработчики.

В то же время компания разработала комплексную стратегию для противостояния новым вариантам ковида в случае возникновения необходимости в будущем.

Ранее Лайф сообщал, что Pfizer и BioNTech договорились с Международным олимпийским комитетом о том, что их препарат будет предоставлен для вакцинации от коронавируса атлетов на Олимпиаде в Токио. Доставка первых доз препарата начнётся уже через несколько недель.

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