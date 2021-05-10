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Путин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Также глава государства рассказал о хорошем титре антител после прививки.

10 мая 2021, 12:29

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Клементьев

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России. Видео © LIFE

В РФ ситуация с распространением коронавируса на данный момент остаётся стабильной. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас всё, как говорят, "на полке лежит", то есть не поднимается, сейчас держится на том уровне, на котором сложилось в предыдущее время", — сказал глава государства в Сочи, отвечая на вопросы журналистов.

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Также Путин сообщил, что 9 мая у него взяли анализы на антитела. По словам российского лидера, коэффициент позитивности антител после вакцинации у него равен 15.

Напомним, президент России Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию. Путин посоветовал использовать контрастный душ. А 14 апреля российский лидер сделал вторую прививку от коронавируса.

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А ранее Лайф рассказывал, что Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса. Так, из перечня лекарственных препаратов, которые можно назначать пациентам с CoViD-19, был исключён "Гидроксихлорохин". При этом туда добавили иммуноглобулин человека.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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