Путин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России. Видео © LIFE

В РФ ситуация с распространением коронавируса на данный момент остаётся стабильной. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас всё, как говорят, "на полке лежит", то есть не поднимается, сейчас держится на том уровне, на котором сложилось в предыдущее время", — сказал глава государства в Сочи, отвечая на вопросы журналистов.

Также Путин сообщил, что 9 мая у него взяли анализы на антитела. По словам российского лидера, коэффициент позитивности антител после вакцинации у него равен 15.

А ранее Лайф рассказывал, что Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса. Так, из перечня лекарственных препаратов, которые можно назначать пациентам с CoViD-19, был исключён "Гидроксихлорохин". При этом туда добавили иммуноглобулин человека.

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