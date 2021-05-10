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Япония до конца года может выпустить собственную антиковидную вакцину

Препарат, разрабатываемый одной из крупных фармацевтических компаний, с декабря 2020 года находится на стадии проведения клинических испытаний.

10 мая 2021, 12:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Первая вакцина японского производства от коронавирусной инфекции может быть готова в этом году. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, первой вакциной может стать препарат, разрабатываемый фармацевтической компанией Shionogi & Co, которая с декабря прошлого года находится на стадии проведения клинических испытаний. В то же время аналогичные испытания собственного лекарства проводит ещё одна японская компания — AnGes Inc.

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Между тем Япония прилично отстаёт от других развитых стран в массовой вакцинации от ковида. Так, согласно правительственным данным, с середины марта в Стране восходящего солнца делают по 50–70 тысяч прививок в день. В то же время в США вакцинации каждые сутки подвергается не менее двух с половиной миллионов человек.

В минувшем году власти Японии подписали соглашения на поставку антиковидных вакцин с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецким концерном Pfizer — BioNTech. В общей сложности Япония рассчитывает получить 310 миллионов доз вакцины. На сегодняшний день вакцинация в Японии осуществляется только препаратом Pfizer.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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