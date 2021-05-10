Япония до конца года может выпустить собственную антиковидную вакцину
Препарат, разрабатываемый одной из крупных фармацевтических компаний, с декабря 2020 года находится на стадии проведения клинических испытаний.
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Первая вакцина японского производства от коронавирусной инфекции может быть готова в этом году. Об этом сообщает Kyodo.
По данным агентства, первой вакциной может стать препарат, разрабатываемый фармацевтической компанией Shionogi & Co, которая с декабря прошлого года находится на стадии проведения клинических испытаний. В то же время аналогичные испытания собственного лекарства проводит ещё одна японская компания — AnGes Inc.
Между тем Япония прилично отстаёт от других развитых стран в массовой вакцинации от ковида. Так, согласно правительственным данным, с середины марта в Стране восходящего солнца делают по 50–70 тысяч прививок в день. В то же время в США вакцинации каждые сутки подвергается не менее двух с половиной миллионов человек.
В минувшем году власти Японии подписали соглашения на поставку антиковидных вакцин с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецким концерном Pfizer — BioNTech. В общей сложности Япония рассчитывает получить 310 миллионов доз вакцины. На сегодняшний день вакцинация в Японии осуществляется только препаратом Pfizer.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о большом интересе к российской вакцине "Спутник лайт" в других странах. 6 мая препарат был официально зарегистрирован в РФ. Как ожидается, он ускорит формирование популяционного иммунитета.
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