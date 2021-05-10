Эксперт рассказал, как государствам пережить масштабный экономический кризис

У тех стран, что придут к новым технологиям, будет шанс пережить экономический кризис, начавшийся в связи с пандемией коронавируса. Об этом Лайфу заявил заместитель руководителя, начальник отдела МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю Иван Аничкин.

"Необходимо восстановление промышленности, потребительского спроса после коронавируса. Система экономики в принципе меняется. Экономика — это математика. И она просчитывается. На сегодняшний день необходимо приходить к разработке моментов, связанных с развитием экономических и как бы "не энергетических" процессов. У тех стран, которые придут к новым технологиям, появится шанс пережить кризис", — сказал он Лайфу.

Что касается России, то Аничкин уверен, что у страны появится шанс вырваться из кризиса. Этому поспособствует эффективность вакцин, разработанных отечественными вирусологами, которые обеспечат здоровье населения.

Эксперт также обозначил, что в ближайшие 20–30 лет традиционные энергоносители, включая нефть, никуда не денутся, но надо понимать, где они будут нужны в том количестве, которое позволит стране зарабатывать.

Кроме того, собеседник призвал перейти от оценки ВВП, которую назвал бабушкиным платьем, к другой экономической методике в связи с прошедшими мировыми движениями.

Ранее Лайф рассказывал, что российская нефть Urals за последний год выросла в цене в четыре раза. Аналитики связывают это с восстановлением глобальной экономики и ослаблением курса доллара.

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