Перекусил, поспал и пошёл дальше: Лайф узнал, как глава Минздрава Омской области спасся в лесу

Пропавший в лесу министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский ночевал в вагончике, предназначенном для охотников. Об этом рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.

По нашим данным, в лесу Мураховский добрёл до вагончика, в котором нашёл запасы еды, и остался там на ночь. Этим утром министр вышел к полям и от них смог сориентироваться, чтобы найти путь до деревни. На момент, когда врача обнаружили сотрудники полиции, он был трезв.

Как уже сообщал Лайф, сегодня утром Александр Мураховский нашёлся живым. Мужчина самостоятельно вышел к деревне Баслы. От госпитализации глава Минздрава отказался, попросив отвезти его обратно на охотничью базу. Пресс-служба правительства региона уточнила, что Мураховский находится в нормальном состоянии, он прошёл обследование в районной больнице.

О том, что Мураховский пропал, Лайф сообщал накануне. 7 мая он уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово и пропал. Около суток знакомые министра искали его самостоятельно, а затем обратились к правоохранителям. В поисковой операции было задействовано порядка 100 человек, включая сотрудников Росгвардии, МЧС и полиции. 9 мая в шести с половиной километрах от охотничьей базы был найден квадроцикл, при этом самого Мураховского рядом с ним обнаружено не было.

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