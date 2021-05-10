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Перекусил, поспал и пошёл дальше: Лайф узнал, как глава Минздрава Омской области спасся в лесу

Этим утром Александр Мураховский вышел к полям и смог сориентироваться, чтобы найти путь до деревни.

10 мая 2021, 11:33
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<p>Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук</p>

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

Пропавший в лесу министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский ночевал в вагончике, предназначенном для охотников. Об этом рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.

По нашим данным, в лесу Мураховский добрёл до вагончика, в котором нашёл запасы еды, и остался там на ночь. Этим утром министр вышел к полям и от них смог сориентироваться, чтобы найти путь до деревни. На момент, когда врача обнаружили сотрудники полиции, он был трезв.

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Как уже сообщал Лайф, сегодня утром Александр Мураховский нашёлся живым. Мужчина самостоятельно вышел к деревне Баслы. От госпитализации глава Минздрава отказался, попросив отвезти его обратно на охотничью базу. Пресс-служба правительства региона уточнила, что Мураховский находится в нормальном состоянии, он прошёл обследование в районной больнице.

О том, что Мураховский пропал, Лайф сообщал накануне. 7 мая он уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово и пропал. Около суток знакомые министра искали его самостоятельно, а затем обратились к правоохранителям. В поисковой операции было задействовано порядка 100 человек, включая сотрудников Росгвардии, МЧС и полиции. 9 мая в шести с половиной километрах от охотничьей базы был найден квадроцикл, при этом самого Мураховского рядом с ним обнаружено не было.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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