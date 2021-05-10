В Тверской области при пожаре в квартире погибли малолетние дети

Двое малолетних детей погибли при пожаре в квартире одного из жилых домов в городе Вышний Волочёк Тверской области. Следователи совместно с криминалистами выясняют все обстоятельства трагедии. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"Утром 10 мая в следственный отдел регионального СК России​ поступило сообщение об обнаружении сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара в квартире дома на улице Ржевский тракт тел двоих детей 2017 и 2019 года рождения. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники территориального отдела СКР, МЧС и полиции, которые осматривают локацию и опрашивают очевидцев. При этом уточняется, что для определения точной причины смерти​ детей и возникновения пожара были назначены специальные экспертные исследования.

"По указанию руководства СУ СКР по Тверской области для тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии на место происшествия выехали сотрудники отдела криминалистики регионального управления СКР", — добавили в пресс-службе.

Как стало известно, проверку в связи с пожаром в Вышнем Волочке также проводит региональная прокуратура, которая констатировала, что трагедия произошла в семье многодетной матери-одиночки. В результате возгорания погибли двое малолетних детей женщины, а один ребёнок доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести.

"По поручению прокурора области организована проверка причин и условий произошедшей трагедии, в ходе которой будет дана оценка исполнению родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних", — сказано в сообщении прокуратуры.

Ранее Лайф сообщал, что семья с маленьким ребёнком погибла при пожаре под Архангельском. Три тела были найдены пожарными внутри выгоревшей квартиры. Соседи же успели эвакуироваться самостоятельно.

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