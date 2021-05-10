Жители Турции обвинили страны НАТО в русофобии и осудили предстоящие учения

Читатели турецкого издания Haber7 довольно резко отреагировали на предстоящие учения НАТО Defender Europe 21 на Балканах, в которых примут участие 26 стран, включая Турцию, а также не входящие в состав альянса Боснию и Герцеговину, Косово, Молдавию, Украину, Грузию.

"Нам нужно придумать оправдание и не участвовать в этих учениях", — написал пользователь Абдуррахман Демир.

Другие комментаторы назвали НАТО русофобской организацией и призвали прекратить лицемерие, а читатель под ником Гектрюк отметил, что "26 стран не стоят одной России". Он также назвал позором объединение против одного государства.

"А как же сильнейшая в мире Америка? Пусть попробует разобраться с Россией в одиночку", — написал Гектрюк.

Некоторые пользователи также отметили, что миллиарды долларов, которые потрачены на эти учения, можно было бы направить на покупку вакцины от коронавируса, чтобы передать её бедным странам.

Ранее сообщалось, что силы НАТО отрабатывают оборону стран Прибалтики от гипотетического "вторжения Российской армии" в рамках учений Defender Europe 21.

Авторы