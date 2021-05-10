В Омске батутный центр обвинили в "танцах на костях" из-за видеопоздравления на 9 Мая
Авторы ролика выразили искреннее непонимание, почему их идея вызвала столько негатива, однако всё же принесли извинения оскорбившимся.
В Омске батутный центр обвинили в "танцах на костях" из-за видеопоздравления на 9 Мая. Видео © Instagram / fitness_jumping_omsk
Омский батутный центр решил креативно подойти к поздравлению с Днём Победы и выпустил видеоролик с девушками, наряженными в военную форму и прыгающими на батутах у мемориала советским войнам. Видеопоздравление опубликовано в инстаграме организации.
Однако при большом количестве позитивных комментариев были и сообщения с критикой. Так, пользователи обвинили центр в клоунаде, неуместной рекламе, а также назвали выступление "танцами на костях".
Нет, ребята. Что-то не то у вас получилось. Клоунада в этот день неуместна
Это ужасно, если хотите реально поздравить, хотя бы сделайте это красиво
Это то же самое, что танцевать в холокост
Отметим, что в конце ролика девушки возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев, однако даже это не спасло центр от негатива со стороны пользователей.
После этого руководству центра пришлось приносить извинения. Авторы ролика отметили искреннее непонимание, почему их поздравление вызвало столько критикующих оценок. Отмечается также, что сам ролик снимался на входе в парк Победы, недалеко от мемориала воинам-омичам, а не на самом памятнике.
"Люди, остановитесь. Опубликованный ролик ко Дню Победы был снят в качестве призыва благодарить наших предков, что в этот день они нам подарили свободную от фашистского гнёта жизнь. Приносим извинения, если задели роликом, который был снят в качестве видеопоздравления, чьи-то чувства", — сказано в записи.
Ранее Лайф рассказывал, что в Риге полиция закрыла проход к памятнику Воинам-освободителям в парке Победы. Русскоговорящие жители республики, приходящие к монументу возложить цветы, вынуждены были оставлять их на специальных столах.
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