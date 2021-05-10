"Дети тоже голые": Панин прогулялся по улице без трусов
Артист не перестаёт восхищаться толерантностью и свободой европейского общества.
Эпатажный российский актёр Алексей Панин не перестаёт поражать публику своей раскрепощённостью. На днях артист опубликовал провокационное фото, на котором он предстал в общественном месте без трусов. На пост Панина обратило внимание издание "Дни.ру".
"В кафе, на улицах и на пляже люди спокойно живут как хотят. Никто не говорит: "Здесь же дети!" Дети тоже голые. Все счастливы!" — написал актёр на своей странице в "Инстаграме".
На снимке Панин стоит на одной из парковок курортного испанского городка, где сейчас проживает вместе с дочерью. Интимное место актёр замазал в фоторедакторе цветными линиями.
"Надеюсь, не дочь фоткала", "А зачем вам тогда майка?", "Что, уже больше нечем заинтересовать публику?", "Мне этого не понять", "Ужасная мерзость, конечно", "Должны же быть какие-то границы дозволенного, не животное же", "Свобода выражается в том, чтобы ходить с голой попой?" — высказались в комментариях фолловеры. Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Панина, назвав его смельчаком и красавчиком.
Ранее Лайф рассказывал, что Панин тайно женился во второй раз. Познакомились молодожёны всего год назад в компании общих друзей.
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