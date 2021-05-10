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"Неприятие, булинг, травля": Манижа призналась в страхе перед Евровидением

Были моменты, когда певица даже думала отказаться от поездки на песенный конкурс, но смогла справиться с давлением.

10 мая 2021, 01:46
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Певица Манижа не ожидала столь радикальной реакции на своё творчество. Так певица отреагировала на обрушившуюся критику на её песню Russian Woman, с которой она представит Россию на Евровидении.

"Конечно, были моменты, когда я просто испугалась. Как любой нормальный живой человек могу испугаться, могу расстроиться, могу оказаться в состоянии страха, переживаний. И у меня были мысли вначале, что, боже мой, может быть, мне всё-таки не надо ехать?" — пояснила Манижа в интервью "Московскому комсомольцу".

Певица призналась, что не ожидала столь радикальной критики в свой адрес. В итоге она взглянула на ситуацию с другой стороны и даже оказалась ей рада.

"Неприятие, булинг, травля до сих пор существуют в обществе. Ксенофобия до сих пор существует. Мне искренне жаль, что это происходит. Но я очень рада, что мы сейчас говорим об этом, пускай даже ценой моих личных слёз, переживаний и страхов", — рассказала Манижа.

Манижа заявила, что имеет полное право называть себя русской женщиной

Манижа заявила, что имеет полное право называть себя русской женщиной

Отметим, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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