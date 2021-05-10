"Неприятие, булинг, травля": Манижа призналась в страхе перед Евровидением

Певица Манижа не ожидала столь радикальной реакции на своё творчество. Так певица отреагировала на обрушившуюся критику на её песню Russian Woman, с которой она представит Россию на Евровидении.

"Конечно, были моменты, когда я просто испугалась. Как любой нормальный живой человек могу испугаться, могу расстроиться, могу оказаться в состоянии страха, переживаний. И у меня были мысли вначале, что, боже мой, может быть, мне всё-таки не надо ехать?" — пояснила Манижа в интервью "Московскому комсомольцу".

Певица призналась, что не ожидала столь радикальной критики в свой адрес. В итоге она взглянула на ситуацию с другой стороны и даже оказалась ей рада.

"Неприятие, булинг, травля до сих пор существуют в обществе. Ксенофобия до сих пор существует. Мне искренне жаль, что это происходит. Но я очень рада, что мы сейчас говорим об этом, пускай даже ценой моих личных слёз, переживаний и страхов", — рассказала Манижа.

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