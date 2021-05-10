Россиян предупредили о смертельной опасности плесени на стенах
В зоне риска, в частности, находятся люди с хроническими заболеваниями и те, кто недавно перенёс операцию.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Плесень на стенах таит серьёзную опасность. Тёмные пятна — это скопления микроскопических грибов разных видов. Некоторые из них патогенны, они способны размножаться в тканях человека и приводить к серьёзным заболеваниям. Об этом предупредил инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.
В интервью радио Sputnik эксперт уточнил, что здоровые люди устойчивы к воздействию грибков, если концентрация этих патогенов невелика. Однако человек, страдающий хроническими заболеваниями, либо тот, кто перенёс операцию, находится в зоне риска. Опасность плесень таит ещё для двух категорий людей — с ослабленным иммунитетом и принимающих антибиотики.
Кроме того, жильцам квартир с пятнами плесени на стенах угрожает аллергия. Специалист заметил, что моющие средства способны лишь временно ликвидировать грибок в помещении. Дьяков добавил, что есть только один верный способ избавиться от плесени навсегда: жильцам необходимо ликвидировать её первопричину, то есть сырость.
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