Россиян предупредили о смертельной опасности плесени на стенах

Плесень на стенах таит серьёзную опасность. Тёмные пятна — это скопления микроскопических грибов разных видов. Некоторые из них патогенны, они способны размножаться в тканях человека и приводить к серьёзным заболеваниям. Об этом предупредил инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

В интервью радио Sputnik эксперт уточнил, что здоровые люди устойчивы к воздействию грибков, если концентрация этих патогенов невелика. Однако человек, страдающий хроническими заболеваниями, либо тот, кто перенёс операцию, находится в зоне риска. Опасность плесень таит ещё для двух категорий людей — с ослабленным иммунитетом и принимающих антибиотики.

Кроме того, жильцам квартир с пятнами плесени на стенах угрожает аллергия. Специалист заметил, что моющие средства способны лишь временно ликвидировать грибок в помещении. Дьяков добавил, что есть только один верный способ избавиться от плесени навсегда: жильцам необходимо ликвидировать её первопричину, то есть сырость.

Ранее Лайф рассказывал о том, что выживших после коронавируса в Индии добивает "чёрная плесень".

Авторы