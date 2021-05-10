"Мамин и папин сладусик": Молодая жена Петросяна растрогала подписчиков видео с маленьким сыном
Ваган, которому скоро исполнится годик, растёт жизнерадостным и активным мальчиком.
Молодая жена Петросяна показала подросшего сына и растрогала пользователей Сети. Видео © Instagram / bruhunova
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" милый видеоролик, где она играет с подросшим сыном. Свой пост она посвятила Дню Победы, пожелав подписчикам мирного неба над головой.
"Лишь бы не было войны. И ни одному поколению больше не пришлось пережить ужасы войны", — написала Брухунова под публикацией.
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На кадрах Татьяна нежно целует Вагана, а после играет с малышом, который радуется подобному времяпрепровождению с мамой. К слову, в восторге осталась и многочисленная армия подписчиков Брухуновой, которая завалила супругу юмориста тёплыми комментариями.
"Какой позитив, здоровья малышу!", "Какой сладкий смех", "Очень милое видео", "Так выглядят минуты счастья", "Какое же тёплое видео!", "Мамин и папин сладусик", "Ну что за милость милая", "Пусть на всей планете радуются дети", — восхитились поклонники Татьяны.
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