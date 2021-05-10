Блогерша "взломала матрицу", доказав, что сексуальные наряды Кендалл Дженнер подходят и для пышек

Лорен Ликап — популярная блогерша категории плюс-сайз. У неё 40 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Это в четыре тысячи раз меньше, чем у супермодели Кендалл Дженнер, но Лорен решила доказать, что общего между ними больше, чем различий. Она повторила несколько образов звезды и выложила результат в соцсети. Соответствующее видео в "Тиктоке" посмотрели 24 тысячи раз.

Фото © Instagram / laurenlicup

Лорен хотела показать, что одеваться в стиле Кендалл может девушка с любым типом фигуры — и для этого вовсе не обязательно быть супермоделью.

Многие мечтают о телосложении как у Кендалл, ведь она икона стиля. Но добиться той же эстетики можно, даже если ваши размеры или тип фигуры отличаются от её Лорен Ликап

По словам Лорен, самая большая проблема заключается в том, чтобы найти подходящие наряды: не все могут позволить себе покупки в тех магазинах, куда ходит Кендалл, и не везде есть вещи нужных размеров.

Сложно подобрать одежду как у знаменитости, но на несколько размеров больше. Этого можно добиться только методом проб и ошибок Лорен Ликап

Фото © Instagram / laurenlicup

Иногда Лорен использует вещи, найденные в собственном шкафу. Так произошло с чёрной юбкой от Princess Polly, в которой Кендалл щеголяет на одном из фото. А похожий зелёный топ блогерша приобрела в комиссионном магазине. При покупке в секонд-хендах Лорен советует обращать внимание не на бренд и размер, а на то, как одежда сидит.

У меня есть предметы гардероба от средних размеров до 3XL. Комиссионка — отличное место для экспериментов со стилем Лорен Ликап

Фото © Instagram / laurenlicup

По мнению Лорен, у всех девушек, независимо от их расы, фигуры и финансового положения, должны быть равные возможности самовыражения. Каждый раз, выкладывая новый пост о моде, она надеется, что помогает кому-нибудь найти вдохновение.

В старшей школе мне было действительно трудно самовыражаться через одежду. Было сложно найти пример для подражания с подходящими размерами Лорен Ликап

Лорен получает много сообщений от подписчиков, которые благодарят её за то, что она делает. Но цель девушки — не только помочь другим обрести уверенность в себе, но и заставить бренды расширить свой ассортимент. Настало время обратить внимание на нестандартные фигуры и размеры, считает она.

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