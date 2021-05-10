15 супружеских пар, которые любят друг друга всё так же сильно, как несколько десятилетий назад

"Муж потратил два года на то, чтобы посадить тысячи ароматных цветов, чей запах бы помог вытащить его слепую жену из депрессии"

"Эти вьетнамцы женаты уже 70 лет"

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"Даже спустя 60 лет после женитьбы мой дедушка смотрит на бабушку всё с такой же любовью"

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"Они занимались сёрфингом на гладильной доске под дождём. Теперь я понимаю, как важно найти кого-то, с кем можно состариться"

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"Стояли в очереди у продуктового магазина. Мужчина сказал, что отойдёт в туалет, но вместо этого он тайно купил цветы для своей жены и прятал их за спиной"

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"Японские супруги каждый день носят парные костюмы"

Фото © Instagram / bonpon511

"Самая крутая пара, которую я знаю, 1972/2019"

Фото © Reddit / Detroitaa

"35 лет вместе!"

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"83- и 84-летние старички устраивают фешен-съёмки с одеждой, которую клиенты забыли в их прачечной"

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"Вот это — настоящая любовь!"

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"Пожилой мужчина учится делать макияж для своей жены до того, как она окончательно лишится зрения"

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"Очаровательный обзор на "Амазоне", который я пересматриваю, чтобы поднять себе настроение. 88-летняя женщина и её 92-летний муж собрались на вечеринку в честь Хэллоуина"

Фото © Reddit / lilplantlady

Надписи на футболках: "Она моя сладкая картошечка", "Я ням"

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"Мои идеальные отношения"

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"Пожилая пара, одетая как Линк и Зельда"

Фото © Reddit / berzerkerbarry

Очаровательные примеры выше — лишь малая толика от того количества любви, которая нас окружает. Ещё больше — в материале Bored Panda.

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