Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

15 супружеских пар, которые любят друг друга всё так же сильно, как несколько десятилетий назад

Есть распространённое мнение, что любовь живёт всего три года, но стоит открыть глаза и посмотреть по сторонам, как станет ясно, что в романтических отношениях её можно аккуратно пронести сквозь целые десятилетия. В подборке ниже — 15 прекрасных пар, доказывающих это.

10 мая 2021, 06:00

Фото © Tumblr / intellectualimagery, Reddit / iteachonmars

"Муж потратил два года на то, чтобы посадить тысячи ароматных цветов, чей запах бы помог вытащить его слепую жену из депрессии"

Фото © soranews24.com

Фото © soranews24.com

"Эти вьетнамцы женаты уже 70 лет"

Фото © Reddit / corgems

Фото © Reddit / corgems

"Даже спустя 60 лет после женитьбы мой дедушка смотрит на бабушку всё с такой же любовью"

Фото © Reddit / lucyvlt

Фото © Reddit / lucyvlt

"Они занимались сёрфингом на гладильной доске под дождём. Теперь я понимаю, как важно найти кого-то, с кем можно состариться"

Фото © Reddit / Forrison_Hard

Фото © Reddit / Forrison_Hard

"Стояли в очереди у продуктового магазина. Мужчина сказал, что отойдёт в туалет, но вместо этого он тайно купил цветы для своей жены и прятал их за спиной"

Фото © Reddit / iteachonmars

Фото © Reddit / iteachonmars

"Японские супруги каждый день носят парные костюмы"

Фото © Instagram / bonpon511

Фото © Instagram / bonpon511

"Самая крутая пара, которую я знаю, 1972/2019"

Фото © Reddit / Detroitaa

Фото © Reddit / Detroitaa

"35 лет вместе!"

Фото © Twitter / EWOKinLA

Фото © Twitter / EWOKinLA

"83- и 84-летние старички устраивают фешен-съёмки с одеждой, которую клиенты забыли в их прачечной"

Фото © Instagram / wantshowasyoung

Фото © Instagram / wantshowasyoung

"Вот это — настоящая любовь!"

Фото © Tumblr / intellectualimagery

Фото © Tumblr / intellectualimagery

"Пожилой мужчина учится делать макияж для своей жены до того, как она окончательно лишится зрения"

Фото © Twitter / itsscottsummers

Фото © Twitter / itsscottsummers

"Очаровательный обзор на "Амазоне", который я пересматриваю, чтобы поднять себе настроение. 88-летняя женщина и её 92-летний муж собрались на вечеринку в честь Хэллоуина"

Фото © Reddit / lilplantlady

Фото © Reddit / lilplantlady

Надписи на футболках: "Она моя сладкая картошечка", "Я ням"

Фото © Imgur / OctopussSevenTwo

Фото © Imgur / OctopussSevenTwo

"Мои идеальные отношения"

Фото © Reddit / RdCoati

Фото © Reddit / RdCoati

"Пожилая пара, одетая как Линк и Зельда"

Фото © Reddit / berzerkerbarry

Фото © Reddit / berzerkerbarry

Очаровательные примеры выше — лишь малая толика от того количества любви, которая нас окружает. Ещё больше — в материале Bored Panda.

Девушка рассмешила TikTok, показав, что стало с её безумно красивым парнем за полтора года отношений

Девушка рассмешила TikTok, показав, что стало с её безумно красивым парнем за полтора года отношений

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1