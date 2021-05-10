15 супружеских пар, которые любят друг друга всё так же сильно, как несколько десятилетий назад
Есть распространённое мнение, что любовь живёт всего три года, но стоит открыть глаза и посмотреть по сторонам, как станет ясно, что в романтических отношениях её можно аккуратно пронести сквозь целые десятилетия. В подборке ниже — 15 прекрасных пар, доказывающих это.
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"Муж потратил два года на то, чтобы посадить тысячи ароматных цветов, чей запах бы помог вытащить его слепую жену из депрессии"
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"Эти вьетнамцы женаты уже 70 лет"
Фото © Reddit / corgems
"Даже спустя 60 лет после женитьбы мой дедушка смотрит на бабушку всё с такой же любовью"
Фото © Reddit / lucyvlt
"Они занимались сёрфингом на гладильной доске под дождём. Теперь я понимаю, как важно найти кого-то, с кем можно состариться"
Фото © Reddit / Forrison_Hard
"Стояли в очереди у продуктового магазина. Мужчина сказал, что отойдёт в туалет, но вместо этого он тайно купил цветы для своей жены и прятал их за спиной"
Фото © Reddit / iteachonmars
"Японские супруги каждый день носят парные костюмы"
Фото © Instagram / bonpon511
"Самая крутая пара, которую я знаю, 1972/2019"
Фото © Reddit / Detroitaa
"35 лет вместе!"
Фото © Twitter / EWOKinLA
"83- и 84-летние старички устраивают фешен-съёмки с одеждой, которую клиенты забыли в их прачечной"
Фото © Instagram / wantshowasyoung
"Вот это — настоящая любовь!"
Фото © Tumblr / intellectualimagery
"Пожилой мужчина учится делать макияж для своей жены до того, как она окончательно лишится зрения"
Фото © Twitter / itsscottsummers
"Очаровательный обзор на "Амазоне", который я пересматриваю, чтобы поднять себе настроение. 88-летняя женщина и её 92-летний муж собрались на вечеринку в честь Хэллоуина"
Фото © Reddit / lilplantlady
Надписи на футболках: "Она моя сладкая картошечка", "Я ням"
Фото © Imgur / OctopussSevenTwo
"Мои идеальные отношения"
Фото © Reddit / RdCoati
"Пожилая пара, одетая как Линк и Зельда"
Фото © Reddit / berzerkerbarry
Очаровательные примеры выше — лишь малая толика от того количества любви, которая нас окружает. Ещё больше — в материале Bored Panda.
WOW-news
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