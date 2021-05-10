Путин и Жапаров обсудили конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Стороны провели конструктивный диалог, связанный с недавним конфликтом на границе Киргизии и Таджикистана. По словам Путина, Россия готова оказать республике помощь в преодолении гуманитарных последствий приграничного конфликта. Также президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

"Стороны договорились о проведении в конце мая рабочего визита президента Садыра Жапарова в Москве, в ходе которого будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС", — отметили в пресс-службе.

Ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю 9 Мая, обсудили ситуацию на Украине и договорились о личной встрече.

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