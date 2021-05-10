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Путин и Жапаров обсудили конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

Лидеры условились организовать очную встречу в Москве.

10 мая 2021, 10:34
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе, ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе, ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Стороны провели конструктивный диалог, связанный с недавним конфликтом на границе Киргизии и Таджикистана. По словам Путина, Россия готова оказать республике помощь в преодолении гуманитарных последствий приграничного конфликта. Также президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

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"Стороны договорились о проведении в конце мая рабочего визита президента Садыра Жапарова в Москве, в ходе которого будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС", — отметили в пресс-службе.

Ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю 9 Мая, обсудили ситуацию на Украине и договорились о личной встрече.

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Напомним, обстановка на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в конце апреля. Государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. Вскоре стороны договорились о прекращении огня, однако стрельба на границе ненадолго возобновилась, после чего МИД Киргизии заявил, что Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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