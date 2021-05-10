Мошенники придумали новую схему обмана россиян при покупке домашних питомцев

Мошенники придумали способ обмана россиян при покупке домашних животных в Интернете. Как рассказал адвокат Виталий Ревзин, злоумышленники берут с жертв задаток, а затем привозят собак или кошек, непохожих на тех, что были на фотографии в объявлении.

Как пояснил эксперт, после того, как заказчики просят отменить сделку и вернуть деньги, мошенники дают заднюю, обещая расплатиться с клиентами только после продажи животного кому-то другому. Адвокат дал несколько дельных советов, которые помогут выйти из сложившейся ситуации.

"В первую очередь необходимо связаться с ресурсом, где было размещено объявление о продаже животного, описать ситуацию и добиться блокирования данного продавца. Второй шаг — обратиться за помощью к юристу и составить претензию продавцу собаки или кошки с просьбой вернуть деньги", — пояснил Ревзин в интервью "Российской газете".

Также, по словам адвоката, нужно подать заявление в суд вместе с его копией в органы внутренних дел. Полицейские обязаны будут провести проверку, отметил Ревзин. Далее не исключено, что злоумышленники могут вернуть деньги, так как связываться с полицией "из-за 13–15 или 20 тысяч рублей" им не захочется.

Если же потерпевший захочет довести разбирательство до суда, то, по словам адвоката, он может рассчитывать не только на возврат задатка, но и на получение компенсации.



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