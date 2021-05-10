На севере Москвы почти на 2,5 месяца раньше запустили трамвайные маршруты после ремонта путей. Видео © LIFE

На севере Москвы, в районе метро "Войковская", сегодня запустили последний участок трамвайной линии, по которой ходят маршруты 23, 27, 29 и 30. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время пресс-подхода.

Он отметил, что капитальный ремонт путей был завершён с большим опережением — работы удалось закончить почти на 2,5 месяца раньше предполагаемого срока. Вице-мэр также подчеркнул, что для жителей минимум на 20% будет сокращено шумовое и вибрационное воздействие. По словам Ликсутова, технологии и жёсткий режим работы, который был отлажен в метрополитене, переходят во всю городскую инфраструктуру, так как трамвайная сеть перешла под ответственность метро.

"Благодаря технологиям, которые приняты в метрополитене, и требованиям, очень жёстким с точки зрения качества, безопасности и комфорта, удалось за такой короткий срок сделать большой объём капитального ремонта трамвайных путей", — отметил Ликсутов.

Он также добавил, что до 2024 года полностью будут обновлены все трамвайные вагоны — они будут только низкопольными, максимально комфортными — в том числе для маломобильных пассажиров и людей с колясками. Так, например, уже в этом году будет получено порядка 90 новых трамваев, которые постепенно появятся на маршрутах.

В свою очередь начальник Московского метрополитена Виктор Козловский сообщил, что на участках, где ремонт завершён, пути должны пройти обкатку, а уже с 25 мая начнётся благоустройство. Он также рассказал, что ремонт трамвайных путей продолжится, в частности, в будущем планируется ввести накладные стрелки, чтобы сократить работы по их врезке.

"То, что касается на участке интервалов. Есть вопросы по энергетике, мы планируем в течение ближайшего времени, чтобы напряжение было стабильным, тогда мы интервал этот сократим до пяти минут", — отметил Козловский.

Начальник метро также затронул тему скорости трамваев. По его словам, планируется повышение этого параметра с пяти до 15 километров, что позволит повысить качество и с точки зрения безопасности, и с точки зрения комфорта пассажиров. Он также добавил, что график движения трамваев будет как в метро, а остановки будут иметь жёсткие рамки.

"Трамваи не будут брошены, будем плотно ими заниматься", — уточнил Козловский.

Ликсутов также рассказал о работе, которая ведётся по вопросу создания приоритета проезда трамваев на ряде загруженных перекрёстков. По его словам, она уже принесла первые результаты — транспорт поехал на 15–20% быстрее. Кроме того, продолжается программа обособления рельсов от проезжей части. В свою очередь Козловский отметил проблему ДТП с трамваями, которых, по его словам, с начала года уже насчитывается больше 260. Он призвал автомобилистов уважать этот вид транспорта.

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