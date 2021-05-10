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Европарламент выделит 1,4 млн евро на поддержку молодых политических лидеров из России и других стран

Предполагается, что часть этой суммы пойдёт на поддержку демократии.

10 мая 2021, 09:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Европейский парламент (ЕП) планирует выделить 1,4 миллиона евро на "расширение парламентского потенциала третьих стран". Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад о бюджетном планировании ЕС на 2022 год.

"Расходы на продвижение деятельности в поддержку усилий по примирению сторон и программ для молодых политических лидеров из Европейского союза и государств расширенного европейского соседства: стран Магриба, Восточной Европы, России, израильско-палестинского диалога", — уточняется в документе.

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В Европарламенте добавили, что часть денежных средств будет направлена на организацию премии имени Сахарова, которую ЕП вручает за вклад в защиту прав и свободы человека.

Ранее в Европарламенте заподозрили Китай в "шпионаже" с использованием 5G-сетей Huawei. Как утверждает один из депутатов, в ЕС пока нет единого мнения о технологиях, используемых китайским производителем.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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